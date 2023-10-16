الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
توقيت مصر 12:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حورية فرغلي تهدد طليقة حسن شاكوش.. ماذا حدث مجددًا؟

شاهد.. الاحتلال يعذب الأسرى الفلسطينيين بطرقة غريبة

شاهد.. الفنانة نورين أبوسعدة تتعرض للتحرش والاعتداء في الشارع

أحمد سعد يكشف سبب حذف أغنيته "غصن الزيتون" من يوتيوب

عبد الحليم قنديل: إسرائيل ستزول في السنوات المقبلة

بطل مصري يفوز بالذهبية في السباحة ويرفض الاحتفال دعما لفلسطين ورد صادم من الاتحاد الدولي

فيديو صادم.. ذئب يتجول داخل مركز طبي بالكويت

إيران: من الممكن أن تدخل جبهة المقاومة الحرب خلال ساعات

استدرجها واعتدى عليها.. كشف غموض اختفاء طالبة الشرقية

رضا عبدالعال يوجه رسالة صادمة لنجم المنتخب: دورك انتهى

دهس متعمد وتبادل إطلاق نار.. فيديو صادم من السعودية

الإثنين، 16-10-2023 12:17 م

كشف مقطع مصوّر صادم عن مشاجرة داخل محطة وقود في محافظة الخرج بالسعودية، شهدت تبادل إطلاق النار من أسلحة رشاشة ودهس متعمد.
وقال حساب الأمن العام السعودي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "شرطة منطقة الرياض قبضت على متهمين في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد بمحافظة الخرج بين أشخاص إثر خلاف سابق بينهم".
وذكر الأمن العام، في صورة نشرها، أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض صرح بأن "شرطة المنطقة باشرت حادث إطلاق النار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم".
وأضاف أنه نتج عن المشاجرة "وفاة شخصين وإصابة آخرين، أحدهم في حالة حرجة"، مشيرا إلى القبض على المتهمين كافة، متابعا: "جار القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
وفي الفيديو المتداول للواقعة، توقفت سيارتان وترجل منهما شباب يمسكون بأيديهم أدوات للقتال (عصى)، ثم حضرت مركبة ثالثة وصدمت شخصا أمام إحدى المركبتين، ثم صدمت السيارة الأخرى، وفر السائق هاربا.
أيضا ظهر في الفيديو أحد الأشخاص يحمل سلاحا ثم يركب سيارة ويفر هاربا من الموقع، وقبل ذلك سقط شباب على الأرض بجوار مركبتهم التي لم تتحرك من داخل محطة الوقود.

إقرأ ايضا

images (9)

شاهد.. الاحتلال يعذب الأسرى الفلسطينيين بطرقة غريبة

IMG-20231017-WA0018

عبد الحليم قنديل: إسرائيل ستزول في السنوات المقبلة

IMG-20231017-WA0013

فيديو صادم.. ذئب يتجول داخل مركز طبي بالكويت

أخبار متعلقة

cdn4.premiumread

ردًا على ماكدونالدز إسرائيل.. ماكدونالدز السعودية تصدر بيانًا مفاجئًا

a82444ea-bd54-4728-b8fb-a862d9c01215

سمو ولي العهد يطلق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

IMG-20231010-WA0020

العاهل السعودي يأمر بمنح الجنسية لعائلة مكونة من 11 شخصًا

IMG-20231008-WA0018

فيديو هز السعودية.. والشرطة تتحرك وتصدر بيانًا

IMG-20231001-WA0003

السعودية.. حبس طبيب تحرش بممرضة في مكان حساس

Capture

فيديو مرعب.. صاعقة برق تضرب برج الساعة في السعودية