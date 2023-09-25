دفع الدية.. الكشف عن هوية الأمير السعودي الذي أنقذ حازم المطرفي قبل إعدامه بساعات

الجاني





كشف الإعلامي السعودي محمد الدريم، عن تكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بسداد المبلغ المتبقي لـ "دية وعتق رقبة" الشاب حازم المطرفي.





وقال الدريم خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "الأمير عبدالعزيز بن فهد يتكفل ب "دية و عتق رقبة"حازم عبدالله المطرفي في آخر ساعات قبل انتهاء المهلة المقررة لشرط التنازل.

إكتمال المبلغ

وكان الفنان السعودي فايز المالكي أعلن في وقت سابق عن إكتمال المبلغ قائلا: بشروا والدة حازم تم تقفيل المبلغ كامل وأسال الله لي ولكم ولكل من تبرع ورتوت وتكلم وشارك الجنة، أسالكم بالله ادعو لمن قفل المبلغ.

وكانت قيمة الدية 15 مليون ريال وتم تخفيضها إلى 12 مليون ريال بينما كان يتبقى منها لإكمال المبلغ 5 ملايين ريال، وظهرت والدة الشاب المطرفي في مقطع فيديو تطلب من المواطنين وأهل الخير مساعدتها في إكمال المبلغ.