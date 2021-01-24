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دعوي قضائية ضد صديقة " مارادونا " بسبب بطاقاته الائتمانية

مارادونا
مارادونا
 
الأحد، 24-01-2021 11:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
استخدمت صديقة النجم الكروي الراحل دييجو مارادونا البطاقات الائتمانية لأسطورة الكرة عقب وفاته ، مما تسبب في إقامة دعوي قضائية ضدها .
وكانت فيرونيكا أوجيد ، صديقة مارادونا والتي أنجبت منه طفل ، أدعت أن الصديقة السابقة للراحل ، روسيو أوليفيا ، استخدمت بطاقة ائتمانية فيها رصيد من النجم الأرجنتيني بعد وفاته ، مؤكدة أنها استغلت الموقف و أجرت عدد كبير من المشتريات بسعر باهظ حتى تم إيقافها في النهاية ، حسبما نشرت صحيفة " ذا صن " البريطانية .
و حسب الصحيفة فإن فيرونيكا أعلنت أنها أعادت 3 مليون دولار بعد انفصالها عن مارادونا عام 2013 بخلاف روسيو التي احتفزت بكل شئ.
جدير بالذكر أن روسيو منعت من حضور جنازة مارادونا في نوفمبر الماضي ، حيث كان الراحل قد قدم طلب للإنتربول زعم في أنها سرقت ساعات و مجوهرات ملكا له .

 

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