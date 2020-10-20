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دعوى قضائية.. خطيبة "خاشقجي" تطالب "بن سلمان" بالتعويض

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خاشقجي
 
الثلاثاء، 20-10-2020 07:34 م محمد فضل - متابعات

على الرغم من إغلاق قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد صدور أحكام نهائية من القضاء السعودي ضد المتهمين بقتله، قدمت خطيبته المواطنة التركية خديجة جنكيز، ومعها منظمة "الديمقراطية للعالم العربي"، دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت المنظمة أن مكتب المحامين "جينير وبلوك" قدم، نيابة عن جنكيز و"الديمقراطية للعالم العربي"، دعوى فدرالية أمريكية، ضد الأمير محمد وأكثر من 20 شخصا آخرين، أمام المحكمة الدائرية في دائرة كولومبيا (مدينة واشنطن).
وتتهم الدعوى القضائية "محمد بن سلمان والمتآمرين معه بإعطاء أوامر بخطف وتعذيب وقتل وتقطيع خاشقجي بهدف إسكاته ومنعه من مواصلة جهوده في الولايات المتحدة كصوت يدعو لإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط"، حسب زعم خطيبته.
وتتضمن الدعوى القضائية مطالبة بتعويض الأضرار المدنية الملموسة بما في ذلك التعويضات العقابية في حجم تحدده هيئة المحلفين في المحكمة".
كما يطالب مقدم الدعوى السلطات والاستخبارات الأمريكية "بكشف الأدلة التي تثبت أن القتل خارج القضاء لخاشقجي تم الأمر به من قمة الهرم القيادي السعودي".
وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" والمقيم في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.

وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، وأصدرت النيابة العامة السعودية، يوم 7 سبتمبر، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.
 

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