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دعوة عاجلة من الاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة

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سد النهضة
 
السبت، 24-10-2020 03:38 م محمد فضل

دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي  جوزيب بوريل، اليوم السبت، إلى استئناف المفاوضات بوساطة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي، للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد.
وقال بوريل، في بيان: "حان الوقت للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان"، معربا عن دعمه لجهود جنوب إفريقيا للوساطة في ملف سد النهضة.
وأضاف أنه حان الوقت للعمل وليس لزيادة التوترات، قائلا إن جهود جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لجمع الأطراف للتوصل إلى حل توافقي بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط استمرار التهديدات الإثيوبية بملء السد.
ووصلت المفوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بوساطة الاتحاد الإفريقي وبرعاية الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والمفوضية الأوروبية إلى حالة من الجمود في أغسطس الماضي بدون التوصل إلى اتفاق على النقاط القانونية والفنية.
وقال المفوض الأوروبي:  "أكثر من 250 مليون مواطن في حوض النيل الأزرق سيستفيدون من اتفاقية يمكن التنبؤ بها على أساس ترتيب تفاوضي لملء حوض النيل الأزرق الكبير".
 

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