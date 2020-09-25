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دعوات بإعدام 14 شخصا اغتصبوا طفلة بدولة عربية (صور)

دعوات بإعدام 14 شخصا اغتصبوا طفلة بدولة عربية
دعوات بإعدام 14 شخصا اغتصبوا طفلة بدولة عربية (صور)
الجمعة، 25-09-2020 02:31 م عبد القادر وحيد
نظم محتجون في السودان وقفة احتجاجية في الشوارع مطالبين بمحاسبة المغتصبين.
 وكان من بين المشاركين ياسر والد الطفلة زينب، التي تم اغتصابها على يد 14 شخصا،  والذي قدم مذكرة لوزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري.
وأضاف أنه: "لخمسة أشهر طرقت أبواب مراكز والنيابات لأستعيد حق ابنتي"، مطالبا وزير العدل بالقصاص.
كما كشف والد الطفلة أنه تم اغتصابها على يد 14 شخصا بالسودان.
وتعود تفاصيل الواقعة، بعد تهديد المتهمين له بعدم الإبلاغ عن الواقعة .
وكانت الواقعة، قد بدأت بطلب الأب، ابنته زينب الإقامة معه ، بعد انفصال والدتها عنه، ولا حظ بأنها من اضطراب نفسي حاد، وشرود ذهني متكرر، وتوتر حاد، وعدم رغبة في الطعام.
وقالت الطفلة خلال مقطع فيديو متداول ، بأنها كانت تذهب إلى منزل جيرانها للعب، وأن شقيق صديقتها يأخذها إلى غرفة في المنزل ويغتصبها، وأن والدة المغتصب علمت بالحادثة وطلبت منها الصمت، وهددتها بالقتل إذا أخبرت أحدا بما حدث.
تم اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد المغتصبين، ، وفتح بلاغ في 17 متهما، منهم بعض أقارب الطفلة، بعد أن أكد تقرير الطبيب الشرعي تعرض زينب للاغتصاب.

وقد تجمهر ناشطون وقانونيون أمام وزارة العدل السودانية في الخرطوم، أمس الخميس، مطالبين بإعدام المدانين في حوادث الاغتصاب في الساحات العامة والميادين.


 

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