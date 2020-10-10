السبت 10 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو.. إنزال خطيب الجمعة من على المنبر وطرده من المسجد

وزيرة التعاون الدولي: بنعمل حاجات تفتح الشهية

سميرة أحمد: دور "الشيماء" أعز الأعمال إلى قلبي

لهذه الأسباب لا تشربوا القهوة على "معدة فارغة"

الغيابات صداع مزمن فى رأس "باتشكيو"

بسبب ركبتها.. مصور نجوى كرم يعتذر عن صورة أثارت جدلًا

خطة وزارة الأوقاف في افتتاح المساجد

هل تعمدت تلك "الفنانة السعودية" إثارة الجدل؟

بالفيديو.. أردني يدعي اختراع علاج لـ"كورونا" والأمن يستدعيه

بـ9.5 مليار جنيه ..التضامن تزف بشري سارة للمواطنين

دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين أرمينيا وأذربيجان‎

ارمينيا
أرشيفية
 
السبت، 10-10-2020 01:07 م وكالات- الدويني فولي

دخل وقف لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان‎ حيز التنفيذ ظهر السبت لوقف أسبوعين من المعارك الكثيفة في إقليم ناغورني قره باغ.

وقبيل وقف إطلاق النار تبادلت ارمينيا وأذربيجان الاتهامات بمواصلة عمليات القصف.
وأعلنت وزارة دفاع جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا اليوم، أن قواتها تلقت الأوامر بوقف إطلاق النار، بناء على الاتفاق المبرم بين باكو ويريفان أمس في المشاورات التي استضافتها موسكو.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم، "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان‎ بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر، بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي النزاع"، ولم يحدد بعد موعد انتهاء سريان الهدنة.

 

إقرأ ايضا

فيروس كورونا

بالفيديو.. أردني يدعي اختراع علاج لـ"كورونا" والأمن يستدعيه

انور قرقاش

"قرقاش" يعلق على وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

السادات

صحيفة عبرية تكشف أسرارا جديدة عن زيارة السادات لإسرائيل