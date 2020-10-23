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دبي تدخل موسوعة جينيس بـ " نافورة النخلة "

نافورة النخلة
" نافورة النخلة "
 
الجمعة، 23-10-2020 10:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
نجحت إمارة دبي في دخول موسوعة " جينيس " بعد إطلاقها أكبر نافورة في العالم .
و أشارت الصحافة المحلية إلي أن دبي أطلقت النافورة محطمة الرقم القياسي لأكبر نافورة في العالم لأنها تغطي مساحة 14366 قدما مربعا في منطقة تسوق في نخلة جميرا .
و حضر الاحتفال حشد من الضيوف والمقيمين و السياح الذين شاهدوا تحطيم " نافورة النخلة " للرقم القياسي .
جدير بالذكر أن " نافورة النخلة " تنتشر علي مساحة أكثر من 14 ألف قدم مربع تغمرها مياه البحر و تشع خلال الليل بأنوار 3 آلاف مصباح " ليد " تنبض بالحياة " و تتميز بمضختها العملاقة التي تقذف المياه إلي ارتفاع 105 متر .
 

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