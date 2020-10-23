الجمعة، 23-10-2020
10:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نجحت إمارة دبي
في دخول موسوعة " جينيس
" بعد إطلاقها أكبر
نافورة في العالم .
و أشارت الصحافة المحلية إلي أن دبي
أطلقت النافورة محطمة الرقم القياسي
لأكبر نافورة في العالم لأنها تغطي مساحة 14366 قدما مربعا في منطقة تسوق في نخلة
جميرا .
و حضر الاحتفال حشد من الضيوف والمقيمين و السياح الذين شاهدوا تحطيم
" نافورة النخلة
" للرقم القياسي .
جدير بالذكر أن " نافورة النخلة
" تنتشر علي مساحة أكثر من 14
ألف قدم مربع تغمرها مياه البحر و تشع خلال الليل بأنوار 3 آلاف مصباح " ليد
" تنبض بالحياة " و تتميز بمضختها العملاقة التي تقذف المياه إلي ارتفاع
105 متر .