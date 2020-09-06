"خيانة عسكرية".. إحباط محاولة انقلاب في الكويت

الأحد، 06-09-2020
07:12 م
محمد فضل - متابعات
تمكن
الأمن الكويت
ي من إحباط مخطط لمحاولة انقلاب
ومؤامرة
تستهدف الأمن القومي الكويت
ي،
يقودها ضابطين يشغلان أعمالًا حساسة.
ونقلت
صحيفة القبض الكويت
ية، عن مصدر أمني أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين،
ونوابا، ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدًا الى خارج الكويت
، حيث رصدت تواصلهما مع
أطراف في لندن، تسعى لمؤامرة
خطيرة تستهدف النظام الكويت
ي ومحاولة الانقلاب
عليه.
وأضافت
الصحيفة الكويت
ية، أن النيابة العامة باشرت التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن
والأمانة الوظيفية بعد أن قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت
في 2019.