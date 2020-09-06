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"خيانة عسكرية".. إحباط محاولة انقلاب في الكويت

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الجيش الكويتي
 
الأحد، 06-09-2020 07:12 م محمد فضل - متابعات

تمكن الأمن الكويتي من إحباط مخطط لمحاولة انقلاب ومؤامرة تستهدف الأمن القومي الكويتي، يقودها ضابطين يشغلان أعمالًا حساسة.
ونقلت صحيفة القبض الكويتية، عن مصدر أمني أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين، ونوابا، ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدًا الى خارج الكويت، حيث رصدت تواصلهما مع أطراف في لندن، تسعى لمؤامرة خطيرة تستهدف النظام الكويتي ومحاولة الانقلاب عليه.
وأضافت الصحيفة الكويتية، أن النيابة العامة باشرت التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد أن قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.

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