الثلاثاء، 26-01-2021
10:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجيش
الأمريكي أن 5 آلاف عنصر من أفراد الحرس الوطني
سيظلون في
العاصمة واشنطن
، حتى منتصف شهر مارس المقبل .
و أوضح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي ، لويد أوستن ، في مؤتمر صحفي
مساء أمس أن هؤلاء العناصر من الحرس الوطني
سيوفرون الأمن وسط مخاوف بشأن احتمال
عودة القلق و الاضطرابات في الأسابيع المقبلة .
في سياق متصل صرح مدير مكتب الحرس الوطني
الجنرال دانيال هوكانسون ، أنه
يوجد حاليا حوالي 15 ألف عنصر من القوات في واشنطن
، لافتا إلي أنه من المتوقع أن
ستم تخفيضهم إلي حوالي 7 آلاف بحلول الأسبوع الجاري علي أن يبقي منهم حوالي 5600
عنصر في منتصف مارس المقبل .