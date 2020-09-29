خلل فني يصيب طائرة قبل هبوطها بدولة عربية

الثلاثاء، 29-09-2020
10:58 ص
وكالات- الدويني فولي
أعلنت شركة ”الخطوط الجوية القطر
ية“، اليوم الإثنين، عن تحويل عدد من الرحلات قبل هبوطها بمطار حمد الدولي
، نتيجة تعرض طائرة
شحن لخلل
فني؛ ما استدعى إعلان حالة الطوارئ في المطار
.
وقالت الخطوط الجوية القطر
ية في تغريدة لها عبر ”تويتر“ اليوم: ”تنوه الخطوط الجوية القطر
ية بأن عددا محدودا من الرحلات قد تم تحويلها هذا الصباح قبل الهبوط في مطار حمد الدولي
، وذلك بعد أن واجهت طائرة
شحن جوي من طراز بوينغ 747 مشاكل فنية“.
وأضافت الشركة: ”أعلنت حالة الطوارئ قبل أن تهبط الطائرة
بسلام دون وقوع أي حادث. نعتذر لمسافرينا الكرام عن أي إزعاج نشأ عن هذا الأمر“.