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خلل فني يصيب طائرة قبل هبوطها بدولة عربية

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-09-2020 10:58 ص وكالات- الدويني فولي
أعلنت شركة ”الخطوط الجوية القطرية“، اليوم الإثنين، عن تحويل عدد من الرحلات قبل هبوطها بمطار حمد الدولي، نتيجة تعرض طائرة شحن لخلل فني؛ ما استدعى إعلان حالة الطوارئ في المطار.


وقالت الخطوط الجوية القطرية في تغريدة لها عبر ”تويتر“ اليوم: ”تنوه الخطوط الجوية القطرية بأن عددا محدودا من الرحلات قد تم تحويلها هذا الصباح قبل الهبوط في مطار حمد الدولي، وذلك بعد أن واجهت طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 747 مشاكل فنية“.

وأضافت الشركة: ”أعلنت حالة الطوارئ قبل أن تهبط الطائرة بسلام دون وقوع أي حادث. نعتذر لمسافرينا الكرام عن أي إزعاج نشأ عن هذا الأمر“.
 

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