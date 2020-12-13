الأحد 13 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. اختبار روسيا لسلاح "يوم القيامة "

سرقة منزل الأسطورة الإيطالي أثناء جنازته

الكويت تعلن ترخيصها لهذا اللقاح لمجابهة " كورنا "

شاهد.. ألم وكحة 12 ساعة والنتيجة مفاجأة صادمة في أذنه

فتاة سقارة تفجر مفاجأة مدوية عن رفضها العمل مع «السبكي» بسبب «العري»

مرتضى منصور لـ ميدو: "بلاش انته يا بتاع الخرابات"

الغيابات تضرب صفوف الأهلي قبل لقاء المقاصة

تحرك جديد من الأهلي لعلاج مؤمن زكريا

المالية : إحباط 3283 عملية تهريب برسوم وغرامات 483 مليون جنيه

نهاية ديسمبر.. الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الغردقة

ADS
 

خلفان يطالب بضم إيران و إسرائيل إلي جامعة الدول العربية

ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
 
الأحد، 13-12-2020 11:34 ص متابعات- أمينة عبد العال

غرد ضاحي خلفان ، نائب رئيس شرطة دبي علي صفحته الرسمية علي " تويتر" مطالبا بضم كلا من إيران و إسرائيل إلي جامعة الدول العربية بعد تغيير أسمها إلي جامعة الشرق الأوسط .
و أضاف في تغريدة أخري " مش معقولة يكون مائة مليون إيراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران " .
وغرد بالعديد من التغريدات التي تطالب بالاعتراف بدولة إسرائيل بعد اعتراف العالم بها ، مضيفا أن حدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة .

 

إقرأ ايضا

سلاح "يوم القيامة "

شاهد.. اختبار روسيا لسلاح "يوم القيامة "

ارشيفية

الكويت تعلن ترخيصها لهذا اللقاح لمجابهة " كورنا "

ارشيفية

رسميا .. البحرين تعلن موافقتها علي تسجيل هذا اللقاح

أخبار متعلقة

أنجلينا جولي و نسختها الإيرانية

السجن 10 سنوات لـ" أنجلينا جولي " في إيران

وزير الخارجية المغربي

تعليق غريب من وزير الخارجية المغربي علي اتصال بلاده بإسرائيل

000_8WN2AW

«الملك وافق».. ترامب يفجر مفاجأة عن تطبيع جديد مع إسرائيل

الهام خازن

مفاجأة.. سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

1014246237_0_264_4288_2583_1000x541_80_0_0_d93dc5687a1e078f296afd7c1460cda2

ضجة كبيرة.. رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه الشكر للموساد(فيديو)

3_788694_highres

أنباء عن وفاة المرشد الأعلى لإيران