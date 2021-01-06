الأربعاء 06 يناير 2021
توقيت مصر 19:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعيين حازم إمام وحسام غالي في مجلس النواب

خلال ساعات.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لهذا السبب

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسي من قضية «جريمة فيرمونت»

قطر تكشف تفاصيل جديدة حول شروط المصالحة

المصالحة الخليجية تدفع مستشار "بن زايد" إلى التصريح بما لم يتوقعه أحد

تعرف علي الفوائد السحرية لـ " الكرفس"

غلق « منتدى فتكات» بشكل مفاجئ بعد 12 عامًا في خدمة السيدات

دولة جديدة تعلن التصالح مع قطر وعودة العلاقات كاملة

جدل بعد ظهور عمرو دياب في أحضان فتاة حسناء

تركيا تصدر بيانًا رسميًا للتعليق على المصالحة مع قطر

ADS
 

خلال ساعات.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لهذا السبب

download
مرزوق الغانم
 
الأربعاء، 06-01-2021 07:28 م محمد فضل - متابعات

ترددت أنباء عن نية الحكومة الكويتية، تقديم استقالةها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا، مع انضمام النائب علي القطان اليوم إلى النواب الـ36 الذين أعلنوا تأييدهم للاستجواب أمس.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم أعلن اليوم، رفع جلسة مجلس الأمة، لعدم حضور الحكومة بعد أن أعلن النواب عزمهم استجواب رئيسها.
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن سبب الاستجواب يندرج في سياق 3 محاور وهي: مخالفة صارخة لأحكام الدستور لدى تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر المجلس الجديد واتجاهاته، هيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور عبر المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.
 

إقرأ ايضا

160556099677706400

قطر تكشف تفاصيل جديدة حول شروط المصالحة

_116352658_hi065061485

دولة جديدة تعلن التصالح مع قطر وعودة العلاقات كاملة

ارشيفية

الجيش يحبط هجوم لقوات عسكرية إثيوبية

أخبار متعلقة

الملك فهد

شاهد.. صورة نادرة للملك فهد و الشيخين زايد وجابر الصباح

666a1ff7-033b-43c4-96f1-65b0158c55ee_16x9_1200x676_0

الكويت تعلن عن 3 اكتشافات كبيرة

_116302192_mediaitem116302191

انفجار قرب القصر الذي انتقلت إليه الحكومة بعد تفجير مطار عدن

109-145602--_15fec5cc21c30a_700x400

قتلى وجرحى.. الكشف عن حالة وزراء الحكومة الجُدد بعد استهداف مطار عدن

طرق الكويت

الكويت تخفض حرارة الطرق 10 درجات بتقنية يابانية

5f39beac4c59b720ff605256

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في الشيخ ناصر الصباح