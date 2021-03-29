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خطوات عاجلة من السعودية استعدادا للحج والعمرة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 29-03-2021 06:01 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء اتخاذ خطوات لخدمة ضيوف الرحمن في أوقات الحج والعمرة .
و أكد نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط في تصريحات لقناة " الإخبارية " :" أنه تم البدء باتخاذ خطوات حازمة لخدمة ضيوف الرحمن كما أنه يتم العمل مع العديد من الجهات لضمان سلامة ضيوف الرحمن، مضيفا أنه سيكون هناك ارتباط بين الوزارة وتطبيق توكلنا للتأكد بأن الجميع حصل على اللقاح لخدمة ضيوف الرحمن " .
وأضاف نحن نستعد لاستقبال ضيوف العمرة، في رمضان وهذه الاستعدادات كانت من جميع الجهات، بالإضافة إلى الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة.
جدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أصدرت تعميم للقطاعات العاملة في الحج والعمرة باشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتبارا من ا رمضان 1442 هـ .
 

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