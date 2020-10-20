خطة محكمة من وزارة الحج والعمرة بشأن المعتمرين

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الصلاة في الحرم المكي
الصلاة في الحرم المكي
 
الثلاثاء، 20-10-2020 08:45 م المصريون
كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة إن المرحلة الأولى للعمرة استضافت 125 ألف معتمر دون أي إصابات بكورونا، وقد تم رفع الطاقة الاستيعابية للمرحلة الثانية بعد التأكد من عدم وجود أي مخاطر صحية ووفق الاجراءات الوقائية.
وأكدت ‏شؤون الحرمين إن هناك 45 ألف معتمر ، و 120 ألف مصلٍ وفدوا إلى المسجد الحرام منذ بداية المرحلة الثانية من العودة التدريجية.
ووصل إجمالي أعداد المسجلين في تطبيق "اعتمرنا" منذ اطلاقه بتاريخ إلى مليون و200 ألف مستفيد، و بلغت عدد التصاريح التي أصدرتها الوزارة لأداء مناسك العمرة إلى أكثر من 600 ألف تصريح، وفي حين وصلت عدد تصاريح الصلاة في الحرم المكي إلى أكثر من 155 ألف تصريح، أما عن التصاريح الصادرة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فتجاوزت الـ 21 ألف تصريح، فيما بلغت عدد التصاريح الصادرة للصلاة في الروضة الشريفة إلى أكثر من 30 ألف تصريح.
وبحسب الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة أعداد أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و 40 ألف مصلٍ في اليوم الواحد كحد أقصى، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة ، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.
 

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