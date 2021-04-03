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خطأ محرج لزوجة بايدن في أول مؤتمر صحفي لها

جيل بايدن
جيل بايدن
 
السبت، 03-04-2021 01:55 م متابعات- أمينة عبد العال
تعرضت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلي موقف محرج وتسبب في جعلها عرضة للسخرية علي صفحات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب خطأ لفظي وقعت به أثناء كلمتها في مؤتمر صحفي عقدته للزعيم العمالي الراحل ، سيزار تشافيز .
و وكانت جيل تريد أن تقول باللغة الإسبانية "Si، se puede"، والتي تعني (نعم، نستطيع)، "نعم، نستطيع" لكنها لم توفق في نطقها، وقالت ""Si، se pwodway!"، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلي السخرية منها ، حسبما نشرت  صحيفة " ديلي ميل .
جدير بالذكر أن المصطلح الذي استخدمته وأخطأت به من القرن الماضي عندما قاد شافيز حركة السماح لعمال المزارع في ولاية أريزونا بالانضمام إلي النقابات .
 

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