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خبراء ألمان يكشفان عن أفضل دبابة للحرب العالمية الثالثة

دبابة " تي_72 "
دبابة " تي_72 "
 
الجمعة، 02-10-2020 10:48 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف الخبيران العسكريان الألمانيان " ينس فينير و برنارد كاست " عن أنسب و أمثل دبابة للحرب العالمية الثالثة لو بدأت خلال الحرب الباردة .
و قال الخبير ينس فينير من متحف درسدن أن دبابة تي_71 كانت أفضل دبابة في ذلك الوقت لو نشبت الحرب العالمية في حقبة الحرب الباردة   ، حسبما نشر علي موقع " يوتيوب " .
و لفت إلي أن الدبابة تقدمت علي نظيراتها الغربية مثل " ليوبارد 1" الألمانية و "مي 60 " الأمريكية في نواح كثيرة ، كما تميزت الدبابة بقوة النيران و القدرة و السرعة وبحماية طاقمها من تداعيات الانفجار النووي ومن الأسلحة الكيميائية و الجرثومية .
جدير بالذكر أن روسيا قامت بتطوير دبابة " تي_72 " و أسفرت العملية التطويرية عن إنتاج دبابة جديدة تحمل اسم " تي_72 بي 3 إم " كما صنعت روسيا دبابات جديدة أخري في الفترة الأخيرة من بينها "تي_14" و " تي_90 إم " اللتان تعتبران من أفضل دبابات العالم فيالوقت الحالي .
 

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