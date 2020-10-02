خبراء ألمان يكشفان عن أفضل دبابة للحرب العالمية الثالثة
دبابة " تي_72 "
الجمعة، 02-10-202010:48 صمتابعات- أمينة عبد العال
كشف الخبيران العسكريان الألمانيان " ينس فينير و برنارد كاست "
عن أنسب و أمثل دبابة للحرب العالمية الثالثة لو بدأت خلال الحرب الباردة .
و قال الخبير ينس فينير من متحف درسدن أن دبابة تي_71 كانت أفضل دبابة في
ذلك الوقت لو نشبت الحرب العالمية في حقبة الحرب الباردة ، حسبما
نشر علي موقع " يوتيوب " .
و لفت إلي أن الدبابة تقدمت علي نظيراتها الغربية مثل " ليوبارد
1" الألمانية و "مي 60 " الأمريكية في نواح كثيرة ، كما تميزت
الدبابة بقوة النيران و القدرة و السرعة وبحماية طاقمها من تداعيات الانفجار
النووي ومن الأسلحة الكيميائية و الجرثومية .
جدير بالذكر أن روسيا قامت بتطوير دبابة " تي_72 " و أسفرت
العملية التطويرية عن إنتاج دبابة جديدة تحمل اسم " تي_72 بي 3 إم " كما
صنعت روسيا دبابات جديدة أخري في الفترة الأخيرة من بينها "تي_14" و
" تي_90 إم " اللتان تعتبران من أفضل دبابات العالم فيالوقت الحالي .