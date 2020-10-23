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حمد غدير: نادي الظفرة يستعد بقوة للفعاليات الجديدة

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حمد راشد غدير نائب رئيس نادي الظفرة لكرة اليد
 
الجمعة، 23-10-2020 03:44 م المصريون
قال حمد راشد غدير نائب رئيس نادي الظفرة لكرة اليد في الامارارت، إن النادي يسعى بقوة لتحقيق بطولة خلال هذا الموسم، لافتا إلى أن النادي يضم نخبة من اللاعبين على اعلى مستوى من الكفاءة، ويستعد للفعاليات الجديدة.
وأضاف حمد راشد غدير، أن فريق اليد بالنادي، يتدرب بشكل مستمر ووفق جدول زمني محدد، منوها بان فترة تفشي فيروس كورونا أثرت بالسلب على الرياضة بشكل عام، ولكن مع الاجراءات الاحترازية ستعود الفعاليات بكل قوة.
 ولفت إلى أن الاهتمام بالرياضة بشكل عام في دولة الامارارت يعود لشيوخ الدولة الذين حرصوا على دعم الأنواع المختلفة للرياضات سواء كانت برية أو مائية، نوها بأن ذلك الدعم يظهر جلياً في المرافق الرياضية المنتشرة في أرجاء الدولة، والاستثمارات الكبيرة في مجال الرياضة والترفيه في كافة أرجاء الامارات.

 ونوه بأنه منذ تأسيس دولة الإمارات في عام 1971، أولت القيادة الحكيمة كل الاهتمام للنمو بالرياضة، والرعاية الاجتماعية، وإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع الرياضة، نظراً لدوره الهام في التنمية والنهوض بالأمة، ولذلك اهتمت بإنشاء النوادي الرياضية والحفاظ عليها ضمن نطاق خدمات التنمية الاجتماعية.

 واكد حمد راشد غدير أن دولة الإمارات شديدة الحرص على توفير الدعم اللازم للرياضة في البلاد، من خلال إنشاء العديد من المرافق الرياضية الحديثة مثل ملاعب كرة القدم، وحلبات سباق السيارات، وملاعب الغولف، ومراكز التدريب في جميع أنحاء الدولة، لخدمة الرياضيين المحترفين والمبتدئين.
 

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