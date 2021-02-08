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حمدوك يحل الحكومة الانتقالية

حمدوك
حمدوك
 
الإثنين، 08-02-2021 11:31 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر عبد الله حمدوك ، رئيس الوزراء السوداني ، قرارا بحل الحكومة الانتقالية لتشكيل حكومة جديدة .
يأتي هذا القرار بعد اجتماع ثنائي لمجلس الوزراء الانتقالي بخصوص المساعي الحثيثة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية ، حسب بيان مجلس الوزراء .
و جاء في البيان " تم إبلاغ السيدات والسادة الوزراء بإنهاء تكليفهم من الوزارة حتى يتسنى تكوين الوزارة الجديدة. وبناء عليه، أصدر السيد رئيس الوزراء قراراً اليوم بإعفاء السيدات والسادة الوزراء والوزراء المكلفين من مواقعهم ، و أن رئاسة مجلس الوزراء تؤكد أن "الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي وبدء سريان الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر العظيمة التي شهد عليها العالم بما قدمته من شهداء وما وثقت له من بطولات وبسالات، قد أنجز المهمة الموكلة له ابتداءً وبهمّة عالية، وهي وضع حجر الأساس وإطلاق الصافرة لعملية الانتقال الديمقراطي وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة".
 

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