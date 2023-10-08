الأحد، 08-10-2023
01:42 م
قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
: "مصر قيادة وشعبا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "نتوقع أن يدعمنا الشعب المصري بكل مكوناته ولافتاته في هذه المعركة الكبيرة والعظيمة، مصر بكل هذا الثقل العظيم لدورها القومي تستطيع أن تقدم وقدمت الكثير للشعب الفلسطيني وننتظر دعما وإسنادا في معركتنا".
وتابع: "مصر دائما تتحرك في كل المناسبات من أجل حفظ الدم الفلسطيني وصيانته وهذا أمر يحسب لها ولقيادتها والرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن نقدر هذه العلاقة ما بين حماس
والشعب الفلسطيني والدولة المصرية".
هدف حماس
من عملية طوفان الأقصى
وعن الهدف من عملية طوفان الأقصى، أوضح: "معركة طوفان القدس من ضمن معارك الشعب الفلسطيني ونحن حركة تحرر نريد أن نطرد المحتل عن أرضنا ونقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وبالتالي حالة الاشتباك مع العدو الإسرائيلي طبيعية، والمعركة تأتي ردا على محاولة تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا وتغيير هويته من عربية إلى يهودية وردا على العدوان على أهلنا في الضفة الغربية ومن أجل أن ننهي قضية الأسرى الفلسطينيين الذين قضوا عشرات السنوات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
سيناريوهات حماس
ضد الكيان الصهيوني
وأكد: حركة حماس
عمليا بعد عملية طوفان الأقصى، جاهزة لكل السيناريوهات والخيارات، والأمر مرهون بالسلوك الصهيوني.
أعداد المصابين الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى
وأفادت وسائل إعلام عبرية بارتفاع أعداد قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 350 إسرائيلي حتى الآن.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، إصابة أكثر من 1600 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سينتقم من فلسطين ردًّا على عملية "طوفان الأقصى".
وتابع: “أقول لحماس
إنكم مسؤولون عن سلامة كل رهينة إسرائيلية لديكم، لقد تحدثت مع عدد من قادة العالم لضمان حرية الرد على حماس
” مؤكدًا اعتزامه توجيه ضربة لحماس
في كل مكان وبكل قوة.
وشدد رئيس وزراء الاحتلال على أن ما جرى اليوم غير مسبوق والجيش الإسرائيلي سينتقم ويضرب حماس
بلا هوادة.
سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل
وأكدت وسائل إعلام عبرية خلال الساعات الماضية، سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت، أن مقاتلي حركة حماس
هاجموا دولة الاحتلال من البر والبحر والجو.
كذلك كتائب الشهيد عز الدين القسام
–الجناح العسكري لحركة حماس
- قالت إنها سترد على قصف برج فلسطين في غزة
باستهداف تل أبيب.