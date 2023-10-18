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حماس تعلن عدد الأسرى الإسرائليين لديها وتنشر صور بعضهم

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الأسرى
الأربعاء، 18-10-2023 10:17 ص


أعلنت حركة حماس، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما بين 200 و250 أسيرا، بينهم رُتب رفيعة المستوى، وتم نقلهم إلى مكان آمن.
وتقول حركة حماس إنها أخفتهم في "أماكن وأنفاق آمنة" داخل غزة. حسب "سكاي نيوز".
ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّ حماس على الأرجح قامت بحبس الرهائن في مجموعة من الأنفاق تحت الأرض بقطاع غزة.

وحدة الظل
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن الأسرى يخضعون لحراسة مشددة ورقابة شديدة لضمان عمليات تبادل أسرى ناجحة، كما تقوم بحراستهم "وحدة الظل"، وهي جهاز تابع لحركة حماس، تأسّس منذ 15 عاما، وتم الكشف عنه لأول مرة في 2016، وكان قد تولّى مهمة تأمين الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والتي انتهت بصفقة تبادل أسرى.
شرط الإفراج
كما تقول مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، إن "وحدة الظل" تُشرف على وضع الرهائن، ما سيعقّد الأمور بالنسبة إلى المسؤولين الإسرائيليين.
وقالت حماس إنها تسعى إلى إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.




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