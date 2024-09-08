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"حماس تدافع عنا جميعا".. أردوغان يعلن عن تأسيس محور مصري سوري تركي لمواجهة إسرائيل

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الأحد، 08-09-2024 01:51 م

 


أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل لن تتوقف عند "احتلال" غزة ورام الله وسيأتي الدور على دول أخرى مثل سوريا ولبنان، وتحدث عن محور تركي سوري مصري.

وأطلق أردوغان خلال مؤتمر طلاب مدارس الأئمة والخطباء بولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا سلسلة من التصريحات أبرزها:

-  "الوقوف ضد إرهاب إسرائيل واجب إسلامي وإيماني بالنسبة لنا كما أنه قضية وطنية".

- "الأراضي الفلسطينية تتعرض للاحتلال شبرا شبرا من قبل الصهاينة، منذ انسحاب الدولة العثمانية من هناك عام 1918".

- إسرائيل ترتكب الآن "إبادة جماعية" في الضفة الغربية أيضا بعد قطاع غزة، في محاولة منها لاحتلال تلك المناطق.

- "إسرائيل قتلت منذ 7 أكتوبر وحتى الآن "40 ألف مدني بريء، بينهم 17 ألف طفل، حيث سفكت دماءهم بشكل همجي دون تمييز بين طفل وامرأة وشاب ومسن".

- "ما يحدث في غزة ليس حربا بين إسرائيل وفلسطين، بل صراع بين الصهيونية التوسعية والمسلمين المدافعين عن وطنهم".

- "إسرائيل لن تتوقف (في غزة)، بل ستحتل رام الله أيضا إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".

- "سيطمعون في أراضي وطننا بين (نهري) دجلة والفرات، ويعلنون صراحة من خلال الخرائط التي يلتقطون الصور أمامها، أنهم لن يكتفوا بغزة".

- هذا ما يدفعني للقول إن "حماس تقاوم باسم المسلمين، وتدافع ليس عن غزة فحسب، بل عن الأراضي الإسلامية وعن تركيا أيضا".

- أكد على ضرورة "تيقظ الدول الإسلامية في مثل هذه الفترة الحرجة، وإدراك الخطر المحدق وتعزيز التعاون فيما بينها".

- "الخطوات التي نتخذها (في علاقاتنا) مع مصر وسوريا، تهدف لتأسيس محور تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد".

- دعا أردوغان جميع الدول الإسلامية إلى اتخاذ "موقف مناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي من غير المعروف الحد الذي سيقف عنده".

- "الخطوة الوحيدة التي ستوقف الغطرسة والبلطجة وإرهاب الدولة الإسرائيلي هي تحالف الدول الإسلامية".

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