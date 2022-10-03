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بدولة عربية..

حكم نهائي بإعدام رجل قتل محاميين حرقًا في شهر رمضان

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محامين
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الإثنين، 03-10-2022 09:51 ص

أيدت محكمة التمييز الأردنية قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بالإعدام شنقا لمتهم وصف في حيثيات الحكم بأنه "شديد الغضب سريع الاشتعال وانفعالي".
وفي حادثة بشعة استفزت الرأي العام كان المتهم قد قام بقتل محاميين اثنين حرقا بمادة "التنر" شديدة الاشتعال وذلك خلال شهر رمضان عام ٢٠١٦.
وكانت المحكمة أدانت المتهم بتهمة إضرام حرائق أفضت إلى موت إنسان.
وفي التفاصيل أن المتهم كان قد أجرى اتصالا مع المحامي ووجه له الشتائم كون الأخير لم يبلغه بأنه حصل على مبلغ ١٥٠٠ دينار، وعندما احتدّ الخلاف بينهما أقدم المتهم على الذهاب لمكتب المحامي واشعال النار فيه، وتصادف وجود محام متدرب عند المحامي الأول ما أدى الى مقتل الإثنين حرقاً.
 

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