الجمعة 17 نوفمبر 2023
توقيت مصر 03:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار طار.. سعر الدولار امام الجنيه اليوم في السوق السوداء

موضوع غريب.. شوبير يكشف السبب الحقيقي لفسخ عقد عمرو وردة

"حط إيده في البرا وشد صدري".. حارس عقار يهتك عرض فتاة بالقوة (تفاصيل صادمة)

حكم قضائي فرنسي باعتقال رئيس دولة عربية

فضيحة جديدة لجيش الاحتلال.. نشطاء يكشفون زيف فيديو أسلحة مستشفى الشفاء

"صرفت 21 مليون جنيه".. هشام ربيع يكشف ما فعتله معه بوسي وتسبب في طلاقهما

هجوم ناري من ميدو على هؤلاء: دمرتوا الكرة المصرية

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل إسماعيل هنية: هذا ما عثرنا عليه

خانت زوجها ثم تابت.. داعية يوجه رسالة للأزواج الذين تعرضوا للخيانة من زوجاتهم

سيول جدة.. شاهد لحظة جرف السيول شخصين في السعودية

حكم قضائي فرنسي باعتقال رئيس دولة عربية

IMG-20231116-WA0012
ارشيفية
الخميس، 16-11-2023 01:10 م


أصدرت محكمة فرنسية أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد فيما يتعلق باستخدام أسلحة كمياوية محظورة في سوريا .
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي قوله إن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومسؤولين كبيرين آخرين، فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين في سوريا .
تأتي أوامر الاعتقال، التي تشير إلى الحيثيات القانونية للضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في أعقاب تحقيق جنائي في الهجمات الكيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص.

إقرأ ايضا

images (1)

فضيحة جديدة لجيش الاحتلال.. نشطاء يكشفون زيف فيديو أسلحة مستشفى الشفاء

IMG-20231116-WA0028

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل إسماعيل هنية: هذا ما عثرنا عليه

IMG-20231115-WA0009

سعودية تُصدم في عريسها: "طلع مبيعرفش وإخواته جم يعلموه كيف يمارس معي العلاقة"

أخبار متعلقة

IMG-20231024-WA0015

شاهد.. بايدن يقطع حديثه على الهواء بعد الهجوم على قاعدة أمريكية في سوريا

IMG-20231019-WA0018

وزير الداخلية الفرنسي يهاجم كريم بنزيمة لدعمه فلسطين: ينتمي لجماعة الإخوان