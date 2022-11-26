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حكم بإعدام 48 جزائريًا أحرقوا مواطنًا ونكّلوا بجثته لسبب صادم

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حكم بإعدام 48 جزائريًا أحرقوا مواطنًا ونكّلوا بجثته لسبب صادم

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الضحية
Native
Teads
السبت، 26-11-2022 03:04 م

قضت محكمة جزائرية، بإعدام 48 شخصا، بتهمة إحراق مواطن والتمثيل بجثته في منطقة القبائل.
وأصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر، أحكامها في قضية مقتل جمال بن إسماعيل المتورط فيها 102 متهم، وهذا بعد أكثر من يومين على المداولات المغلقة لهيئة محكمة الجنايات بإشراك المحلفين.
وقضت المحكمة بإعدام 48 متهماً، في قضية القتل والتنكيل بالإعدام، فيما تم إصدار أحكام متفاوتة في حق عدد من المتهمين المتابعين بنشر خطاب الكراهية والمساس بوحدة الوطن وعقابهم بالسجن ما بين 5 سنوات و10 سنوات. والبراءة في حق عدد المتهمين المتابعين بجنح.
والتمس النائب العام، السبت الماضي، تسليط عقوبات بين الإعدام و10 سنوات سجناً نافذاً في حق المتهمين بالقتل والتنكيل بجثة جمال بن إسماعيل.
وفي أغسطس2021 قُتل الشاب الجزائري جمال بن إسماعيل بتهمة إشعال الحرائق بغابات منطقة تيزي وزو، ومثل قاتلوه بجثته، وأحرقوها بالنيران أمام مئات الغاضبين، إلا أنه اتضح بعد ذلك أنه بريء وأنّه كان بالموقع للمساعدة في إخماد الحرائق.
 

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