حقيقة اعتقال الشيخ ياسر الدوسري بعد تضامنه مع غزة





تصدر الشيخ ياسر الدوسري، أحد أئمة وخطباء المسجد الحرام بمكة المكرمة ترند منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، بسبب شائعات عن اعتقاله من قبل السلطات السعودية، واشتغلت منصة التواصل بالبحث والجدل لمعرفة الحقيقة.

كان المغردون تداولوا خبر اعتقال الدوسري إثر نشر حساب باسمه منشورا يتضامن ويعلق على الأوضاع الفلسطينية بالأراضي المحتلة، وهو ما دعا مصدرا رسميا بهيئة شؤون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية لكشف الحقيقة، حيث أكد أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن الحسابات المنتشرة للأئمة غير رسمية.

وكان قد ظهر الشيخ الدوسري مباشرة على الهواء في قناة المجاهد ليؤكد هو الآخر قبل عدم صحة ما يتم تداوله عن اعتقاله.

من هو الشيخ ياسر الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام؟

يعد الشيخ ياسر الدوسري من أشهر الخطباء والعلماء ورجال الدين في المملكة العربية السعودية، .وهو واحد من أئمة الحرم المكي الشريف، والذي يجزي بشعبية كبيرة بالمملكة وسائر الوطن العربي لحسن قراءته وتمكنه من التلاوة بطريقة شجية يغلفها الخشوع.

وفي النقاط التالية نرصد أبرز المعلومات عن الشيخ ياسر الدوسري:

– حصل على شهادة بكالوريوس في الفقه الإسلامي من جامعة الملك سعود

– حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من نفس الجامعة بالمملكة العربية السعودية.

– تم تعيينه إمام لصلاة التراويح والتهجد بالحرم المكي

– تم تعيينه كإمام لبعض المساجد الكبرى بالسعودية

– يعمل أستاذ الفقه المقارن بكلية التربية الإسلامية جامعة الملك سعود.

– تتلمذ الشيخ ياسر الدوسرى على يد كبار العلماء والمشايخ من بينهم فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر والشيخ بكري الطرابيشي

– تخرج الشيخ ياسر الدوسرى من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعدها اكمل مسيرته العلمية بالحصول على درجه الماجستير فى الفقه المقارن كما حصل من المعهد العالى للقضاء على شهاده الدكتوراه قسم الفقة المقارن..

- صدر أمر سامٍ عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 29 شعبان 1436هـ بتكليف الشيخ ياسر الدوسري بإمامة المصلين في المسجد الحرام لصلاتي التراويح والتهجد فقط، خلال شهر رمضان للعام 1436هـ واستمرت المشاركة خمس سنوات إلى عام 1440هـ كإمام مشارك فقط، وفي شهر صفر عام 1441هـ صدر الأمر الملكيّ السامي بتعيّينه إمامًا رسميًا للمسجد الحرام بِصِفة دائمة.

- كانت أول صلاة له إماما بالحرم في صلاة المغرب والعشاء يوم السبت (13 أكتوبر 2019م - 13 صفر 1441هـ)

- وفي 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441هـ عُين عضوًا في الهيئة الاستشارية لرئاسة شؤون الحرمين، بعدما أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والنبوي عبد الرحمن السديس قرارًا بإعادة تشكيل الهيئة الاستشارية.

- وفي ديسمبر 2022 أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على مشاركة ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام.

شاهد تلاوة نلاوة الشيخ ‎ياسر الدوسري، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، من صلاة الفجر 15 محرم 1446هـ.