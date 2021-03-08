حقائق مفزعة تكشفها من ميجان عن الأسرة المالكة

الإثنين، 08-03-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت ميجان
ماركل زوجة
الأمير هاري العديد من الأمور التي جرت لها بالقصر الملكي أثناء تواجدها به .
وهاجمت العائلة
المالكة في بريطانيا مؤكدة أنهم رفضوا السماح لها بالحصول علي مساعدة عندما
راودتها أفكار انتحارية ، حسبما قالت في لقائها مع الإعلامية أوبرا وينفري مساء
أمس .
وأضافت أنها كانت
ضحية حملة تشويه لافتة إلا أنها أجبرت علي التزام الصمت ، وأنها عانت من اعتلال في
صحتها العقلية أثناء وجودها في العائلة المالكة و أن الافكار الانتحارية راودتها
بسبب التغطية الإعلامية البريطانية لشخصها .