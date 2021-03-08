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حقائق مفزعة تكشفها من ميجان عن الأسرة المالكة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 08-03-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري العديد من الأمور التي جرت لها بالقصر الملكي أثناء تواجدها به .
وهاجمت العائلة المالكة في بريطانيا مؤكدة أنهم رفضوا السماح لها بالحصول علي مساعدة عندما راودتها أفكار انتحارية ، حسبما قالت في لقائها مع الإعلامية أوبرا وينفري مساء أمس .
وأضافت أنها كانت ضحية حملة تشويه لافتة إلا أنها أجبرت علي التزام الصمت ، وأنها عانت من اعتلال في صحتها العقلية أثناء وجودها في العائلة المالكة و أن الافكار الانتحارية راودتها بسبب التغطية الإعلامية البريطانية لشخصها .  
 

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