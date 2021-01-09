السبت، 09-01-2021
02:55 م
متابعات- أمينة عبد العال
تعرض مقر إيواء مخصص للاستشفاء من مرض كوفيد_19
للإغلاق بعد أن التهمت حفرة
عملاقة موقف السيارات المجاور التابع لمستشفي في مدينة نابولي الإيطالية .
و تسببت الحفرة العملاقة في قطع الكهرباء عن المقر المؤقت والمستشفي من دون
تأثير علي العمليات و الخدمات في المستشفي نتيجة لوجود شبكة كهرباء احتياطية خاصة
بها ، حسبما نشرت " الجارديان البريطانية " .
و لم تقع أي إصابات بين المرضي ، لكن العديد من سيارات الزائرين ابتلعتها
الحفرة ، التي تكونت في الساعات الأولي من فجر الجمعة .
وبلغ عمق الحفرة حوالي 20 متر و بلغت مساحتها 2000متر مربع ، و يرجح ضابط
فرقة الإطفاء ، إنيو إكويلينو ، أن يكون سبب الحفرة هو تسرب المياه الجوفية
الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة في وقت سابق .