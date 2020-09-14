حظر شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر لهذا السبب

الإثنين، 14-09-2020
11:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات الجزائرية حظر شبكات التواصل الاجتماعي
اليوم تزامنا مع أول
أيام امتحانات البكالوريا ، كإجراء لمنع محاولات الغش خصوصا عبر الإنترنت .
ويتعذر الوصول إلي شبكات التواصل الاجتماعي
خصوصا الفيسبوك
و تويتر
و
واتساب
، وكان الإنترنت معطل في كل أنحاء البلاد ، حسبما نشرت " فرانس برس
" .
و بدأ أكثر من 600 ألف طالب امتحانات شهادة البكالوريا التي كانت مقررة في
يونيو وتم تأجيلها إلي سبتمبر بسبب جائحة " كورونا " .
جدير بالذكر أن قانون العقوبات الجزائري نص علي السجن 3 سنوات لكل من قام قبل أو أثناء الامتحانات
بنشر مواضيع و أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي و المتوسط و الثانوي ،
وذلك بعد انتشار حالات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
.