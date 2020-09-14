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حظر شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 14-09-2020 11:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات الجزائرية حظر شبكات التواصل الاجتماعي اليوم تزامنا مع أول أيام امتحانات البكالوريا ، كإجراء لمنع محاولات الغش خصوصا عبر الإنترنت .
ويتعذر الوصول إلي شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك و تويتر و واتساب ، وكان الإنترنت معطل في كل أنحاء البلاد ، حسبما نشرت " فرانس برس " .
و بدأ أكثر من 600 ألف طالب امتحانات شهادة البكالوريا التي كانت مقررة في يونيو وتم تأجيلها إلي سبتمبر بسبب جائحة " كورونا " .
جدير بالذكر أن قانون العقوبات الجزائري نص علي  السجن 3 سنوات لكل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر مواضيع و أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي و المتوسط و الثانوي ، وذلك بعد انتشار حالات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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