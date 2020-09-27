حزن شديد في السعودية على وفاة هذا الشخص

الأحد، 27-09-2020
06:40 م
الطيب حسين
ساد الحزن الشديد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
اليوم الأحد، بسبب وفاة الشيخ بندر بن نايف بن حميد أحد أبرز شيوخ القبائل في البلاد ودول الخليج.
ونعى شيوخ قبائل ووجهاء سعوديون، الشيخ بندر بن نايف بن حميد، الذي وافته المنية مساء السبت.
وينتمي الشيخ بندر لقبيلة عتيبة العريقة في السعودية
ودول الخليج، وهو واحد من أبرز شيوخها ووجهائها.
وينتمي الشيخ بندر لجيل من شيوخ القبائل البارزين في المملكة، والذين عاصروا نشأة البلاد وتطورها منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود قبل نحو تسعة عقود، بحسب وسائل الإعلام.