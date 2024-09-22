حزب الله يشل إسرائيل بعد توجيه ضربة صاروخية غير مسبوقة.. ماذا حدث؟

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الصهيونية، بارتفاع عدد الجرحى الصهاينة جراء قصف حزب الله اليوم إلى 7مصابين في الوقت الذي منع فيه الاحتلال الذهاب إلى المدارس والتجمعات فوق 10 أفراد بعد الهجوم.

وذكرت الصحيفة أن نحو نصف مليون مستوطن هرعوا إلى الملاجئ بعد أن طالت صواريخ لبنان مناطق سكنهم.

وأفاد موقع "والا" العبري بتزايد طلبات المساعدة النفسية لدى الإسرائيليين بنسبة 225 % عقب التصعيد وهجمات "حزب الله" علاوة على العدد الكبير في الاحتلال الذين أصيبوا بصدمة جراء ما حدث طوال عام من حرب الإبادة على غزة ورد المقاومة الفلسطينية القوي على الإبادة.

كما تم الإعلان عن نقل مستشفى رمبام في حيفا للعمل من داخل جراج سيارات محصن تحت الأرض ومستشفيات أخرى في شمال الاحتلال لتعمل في مناطق محمية.

وفجر اليوم شن حزب الله هجومًا صاروخيًا على الاحتلال موسعًا دائرة القصف في شمال فلسطين المحتلة، ليشمل منشآت عسكرية ومدنية إسرائيلية، منها قاعدة "رامات دافيد" الجوية، ومجمع الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" في شمال حيفا.

وذكرت وسائل إعلام أن خمسة دفعات من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع الاحتلال في الجليل شمال فلسطين المحتلة برابع هجوم خلال ساعات يشنه حزب الله.

وقالت القناة 12 العبرية إنها رصدت إطلاق عشرات الصواريخ منذ فجر الأحد من جنوب لبنان تجاه البلدات الإسرائيلية في الشمال المحتل وصولا إلى حيفا.