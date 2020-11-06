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حرب طاحنة في إثيوبيا.. ماذا قال آبي أحمد؟

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حرب طاحنة في إثيوبيا.. ماذا قال آبي أحمد؟
 
الجمعة، 06-11-2020 08:24 م الطيب حسين
كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الجمعة،  عن تفاصيل جديدة بشأن
 العملية العسكرية التي شنتها قواته في منطقة تيجراي.


وقال "آحمد" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن أهداف العملية محدودة"، في وقت تزداد الدعوات لتجنب اندلاع حرب طاحنة في إثيوبيا.

وكتب: "أهداف العمليات الجارية التي تنفذها قوات الدفاع الفدرالية في شمال إثيوبيا واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها، وهي إعادة حكم القانون والنظام الدستوري وحماية حقوق الإثيوبيين في العيش بسلام أينما كانوا في البلاد".

وجاءت تصريحات أبي بعدما أعلن الجيش الأربعاء أن البلاد "دخلت في حرب لم تكن في الحسبان" ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.

وتحولت الخلافات المستمرة منذ مدة طويلة إلى نزاع مسلح بين أديس أبابا وإقليم تيغراي، الذي حكم قادته البلاد عمليا على مدى عقود إلى أن وصل أبي إلى السلطة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف فوري للتصعيد بينما تحدثت معلومات عن قصف عنيف وتحرك كبير للقوات.

 

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