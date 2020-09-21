الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 17:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل اغتصابها تحت تهديد السكين

للرجال.. حاربوا السرطان بهذا المشروب

لن يُعلن عنهما الآن.. الأهلي يضم لاعبين مصريين مفاجئة

سما المصري تفاجئ الجميع بمظهرها والقاضي يصدمها بحكم نهائي

وفاة الطفل صاحب واقعة التنمر في المنوفية

يشق بطن زوجته ويستخرج الجنين في الشهر السابع والسبب صادم

عالم أزهري :محمد علي كافر ومرتد

الشوباشي منفعلة: "أنتم مرتزقة"

الأهلى يقترب من حسم صفقة سوبر جديدة

معسكر مغلق للزمالك استعدادا لطنطا

حبس وغرامة.. حكم قاس على زوج عمة ملك الأردن

ملك-الاردن
ملك الأردن
الإثنين، 21-09-2020 03:03 م محمد فضل- متابعات

أصدرت محكمة أردنية حكما على وليد الكردي، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الفوسفات، وزوج عمة الملك الأميرة بسمة، بالسجن 9 سنوات وبغرامة أكثر من 9 ملايين دينار بحسب وسائل إعلام محلية.
وتناقلت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خبر الحكم الذي يأتي بعد أقل من أسبوع على صدور قرار سابق بسجنه 3 سنوات وتغريمه 7 ملايين دينار، بجرم جنحة إهدار مال الشركات المساهمة العامة.
وذكرت صحيفة الرأي الحكومية أن "محكمة الجنايات الصغرى حكمت على المتهم وليد الكردي بالسجن تسع سنوات وإلزامه بدفع 9 ملايين و177 ألف دينار (نحو 13 مليون دولار) والرسوم البالغة 15 ألف دينار، بعد إدانته في قضية تتعلق بعقود الصيانة التي أبرمتها الفوسفات مع شركات للصيانة".
وتأتي محاكمة الكردي هذه للمرة الثانية خلال أيام بعد محاكمته بقضية شراء الأسهم والحصص من شركة الابيض للتنجيم، إذ كان فارق سعر الشراء أكبر مما قدره الخبراء، لينال حكما بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بإعادة سبعة ملايين دينار.
وذكرت المصادر أن الكردي قام بصفته رئيس مجلس الإدارة والمفوض بالتوقيع عن شركة الفوسفات على اتفاقيات وملاحق لها مع (شركة مناجم لصيانة الآليات)، حيث تبين أنه تم توقيع هذه الاتفاقيات وملاحقها خلافا للإجراءات القانونية، وأنه جرى تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الأشغال لشركة الفوسفات، وأن الاتفاقيات التي تم توقيعها مخالفة للإجراءات، وقد تجاوز الصلاحيات فيها.

ويحاكم الكردي (زوج الأميرة بسمة بنت طلال)، الذي وبحسب وسائل إعلام أنه مقيم خارج الأردن، بتهم إهدار مال شركات مساهمة عامة واستثمار الوظيفة، خلال ترؤسه مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني على مدى السنوات الماضية وعرفت باسم "قضية الفوسفات".

إقرأ ايضا

640

رئيس لبنان يحذر :« رايحين على جهنم»

c1e4208a-5814-49d5-96ed-c41c9c9e7ca5

«كورونا» يواصل التراجع في السعودية

ارشيفية

الحرس الثوري يهدد بضرب كل من له يد باغتيال سليماني

أخبار متعلقة

easiest-5-ways-make-coffee-has-mastic-with-tips-benefits-harms-coffee

دولة خليجية تغرم مواطنًا اشترى قهوة 50 ألفًا من عملتها

خاشقجي

السعودية تعلن إغلاق قضية «خاشقجي» بأحكام نهائية

118651901_3829739543707670_3819772084010858804_n

السجن عام عقوبة صفع مؤخرة مراسلة تليفزيونية على الهواء

علي بن الحسين

مستشار بن زايد يهاجم أخو ملك الأردن بعد إساءته لـ الإمارات: عيب