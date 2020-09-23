الأربعاء، 23-09-2020
01:18 م
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت محكمة سيدي أمحمد
الجزائر
ية بمعاقبة عائلة كونيناف المقربة من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة
بالسجن من 12 إلي 20 عاما مع مصادرة أموالهم بعد إدانتهم في قضايا فساد
منها تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين علي استغلال نفوذهم الفعلي .
وقال محامي العائلة
في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك " اليوم :" إن محكة سيدي أمحمد قضت
بمعاقبة سعاد كونيناف الهاربة خارج البلاد بالسجن 20 عاما سجنا نافذا ورضا كونيناف
16 عاما سجنا نافذا وطارق نوح كونيناف 15 سنة
سجنا نافذا وكونيناف كريم عبد القادر 12 سنة سجنا نافذا مع تغريم الجميع غرامة مالية
قدرها 8 ملايين دينار ".
جدير بالذكر أن
المحاكم الجزائر
ية تشهد موجة ثانية من محاكمات كبار المسئولين في عهد الرئيس
السابق عبد العزيز بوتفليقة
من وزراء ورجال أعمال متهمين بتهم فساد
.