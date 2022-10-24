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حبس سعودي 5 سنوات بسبب رسائل جنسية مع امرأة

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سعودي
Native
Teads
الإثنين، 24-10-2022 10:00 ص

قضت محكمة سعودية بالسجن 5 سنوات على متحرش استخدم تطبيق "واتساب" لإغواء امرأة متزوجة عبر رسائل تحتوي على كلمات جنسية.

وأشارت الدائرة الجزائية المشتركة الأولى في الإحساء، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، إلى أن المتهم حصل على رقم هاتف الضحية أثناء أداء مهام وظيفته، مُخلاً بذلك بأمانة تقتضي المحافظة على الأمن والمعلومات الشخصية.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بإرسال الرسائل الجنسية إلى زوجة المدعي بالحق الخاص، كما أقر في محضر الاستجواب بأن الرقم المستخدم في الجريمة يعود له وتحت استخدامه، واعترف كذلك بالتواصل مع السيدة بكلمات ذات مدلول جنسي صريح، ودعوتها لفعل الفاحشة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم اتهامات تتضمن التحرش بسيدة متزوجة، وسعيه إلى إغوائها بوسائل التقنية؛ عبر إرسال كلمات ذات مدلول جنسي تنطوي على الدعوة لممارسة الفاحشة، فضلا عن إرسال ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة عبر تطبيق "واتساب".


وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات بحق المتهم، وقضت بسجنه 5 سنوات تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية؛ منها 4 سنوات و6 أشهر بناءً على المادة (6-8) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و6 أشهر تعزيراً، وإغلاق حساب (واتساب) المستخدم في الجريمة، ومصادرة هاتف المتهم استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
 

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