حبس زوجة سعودية اعتدت على زوجها وشقت رأسه لسبب غريب

ارشيفية

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كشف المحامي السعودي نواف النباتي عن صدور حكم قضائي بمعاقبة امرأة كسرت كأس على رأس زوجها بالسجن لمدة 6 أيام.



وروى المحامي تفاصيل الواقعة خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق " تيك توك" قائلا،" حرر رجل بلاغا ضد زوجته بعدما ضربته على رأسه بكأس زجاج ما أدى لإصابته بجرح قطعي.



وتابع، خلال التحقيقات اعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة مبررة ما حدث بسبب سوء تفاهم بينهما.



وأردف، أشارت الزوجة أثناء اعترافها أمام المحكمة أنه حدث خلاف بينهما بعدما منعها من الذهاب إلى حفلة صديقتها، نظرا لذهابها بسيارة عبر تطبيقات التوصيل.



وأضاف، تابعت الزوجة قائلة إن زوجها أنزلها من السيارة وبعدما عادت إلى المنزل رأت كأس زجاج أمامها فأخذته وضربت زوجها على رأسه.

وأوضح المحامي أن الإصابة في رأس الزوج وصلت إلى 10 غرز وكانت مدة الشفاء تتجاوز 15 يوم، لافتا إلى أن الزوج رفض عرض القاضي بالتصالح وصدر حكم ضد الزوجة بالسجن 6 أيام.