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حادث مروع يودي بحياة شخص بطريقة شنيعة في السعودية
ادث مروع يودي بحياة شخص بطريقة شنيعة في السعودية
الإثنين، 07-12-2020
06:20 م
لقي شخص
مصرع
ه بطريقة شنيعة في
السعودية
اليوم الاثنين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصًا لقي
مصرع
ه دهسًا في
حادث
مروع بمنطقة الباحة.
وقالت إن الضحية لقي
مصرع
ه تحت معدة رصف ثقيلة رصاصة أسفلت.
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السعودية
حادث
مصرع
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