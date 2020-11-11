حادث إطلاق نار غامض يستهدف طبيبًا في السعودية

الأربعاء، 11-11-2020
08:33 م
الطيب حسين
استهدف حادث إطلاق نار
غامض طبيب
ًا بعد خروجه من عمله في خدمة المراجعين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمنطقة الجوف بالسعودية.
وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بأنها تتابع بعناية فائقة حالة الطبيب
.
وقام أحد الأشخاص بالاقتراب منه في مواقف السيارات وإطلاق النار عليه، وتم إسعافه فوراً وإدخاله قسم العمليات ولايزال بحالة حرجة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية بالمنطقة.
وكانت الجهات قد أعلنت عن القبض على الجاني مبينة أنه في العقد الخامس من عمره، مؤكدة ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالة الجاني للنيابة العامة.