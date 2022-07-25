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جيش دولة عربية يتحرك بعد اختطاف رجل أعمال سعودي على أراضيه

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سعودي
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الإثنين، 25-07-2022 12:20 م

أعلنت السلطات اللبنانية أن الجيش بدأ التحرك والبحث ومطاردة خاطفي رجل أعمال سعودي في مدينة بلعلبك.
وحسب غعلام محلي، فقد استدرج مجهولين ظهر أمس الأحد رجل أعمال سعودي إلى إحدى تلال بعلبك بهدف بيعه عقاراً من الأرض، ليعمدوا لاحقاً إلى خطفه وطلب فدية مالية.

وبدأت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات دهم واستنفار لمتابعة مصير المواطن السعودي المخطوف في تلال بعلبك شرق لبنان.

ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأ الجيش عمليات دهم  لمنزل أحد المطلوبين في حي الشراونة، للاشتباه بضلوعه وآخرين بعملية الخطف. وفقا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، وعثروا على أسلحة نارية وذخائر دون العثور على السعودي المختطف.
 

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