جيش الاحتلال يزعم اغتيال 5 قادة في كتائب القسام

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جيش-ا325لاحتلال
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الأربعاء، 22-05-2024 09:43 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال القيادي في حركة حماس أحمد ياسر القرة في خان يونس عن طريق استهدافه بغارة جوية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر صفحته على منصة إكس: "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو، بقيادة فرقة غزة والجيش الإسرائيلي والشاباك، بمهاجمة وقتل أحمد ياسر القرة في خان يونس، وهو ناشط رئيسي في مكافحة الإرهاب في حركة حماس والذي قاد الهجمات والمؤامرات ضد الجيش الإسرائيلي".

وأشار جيش الاحتلال، أن أحمد ياسر القرة كان تحت المراقبة خلال الحرب في قطاع غزة من قبل الفرقة الجنوبية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات سلاح الجو قصفت أيضا بتوجيه من القيادة الجنوبية وجناح المخابرات، خمسة عناصر لـ حماس كانوا يعملون في مجمع مدرسة فهمي القرجاوي في منطقة درج التفاح شمال قطاع غزة.

وادعي جيش الاحتلال أن الذين قتلوا في القصف الجوي فادي سليم رئيس جهاز المعلومات في فرع غزة بـ حماس، وقُتل معه 3 عناصر من جهاز مخابرات حماس، وعنصر آخر من جماعة النخبة بالحركة.

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