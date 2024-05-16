جيش الاحتلال: مقتل 5 ضباط وجنود وإصابة 8 آخرين في جباليا شمال غزة





أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 5 جنود وإصابة عدد آخر في تفجير مبنى في جباليا، لترتفع حصيلة القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 626.

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن القتلى هم:

النقيب روي بيت يعقوب (22 عاما)، ضابط مقاتل في الكتيبة 202، لواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب دانيال حمو (20 عاما)، مقاتل في الكتيبة 202، لواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب جلعاد أرييه بويم (22 عاما)، مقاتل في الكتيبة 202، لواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب إيلان كوهين (20 عاما)، مقاتل في الكتيبة 202، لواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب بتسلئيل دافيد شاشوا (22 عاما)، مقاتل في الكتيبة 202، لواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وحسب الجيش فقد أصيب في الحادث ثلاثة مقاتلين من الكتيبة بجروح خطيرة، وخمسة آخرون بجروح متوسطة وخفيفة.

وأمس الأربعاء أفادت مصادر إسرائيلية أن عددا من المشافي الإسرائيلية تستعد لاستقبال جنود مصابين في غزة، بسبب "حدث أمني صعب جدا جدا" في غزة خلال القتال المستمر مع "القسام" وفصائل فلسطينية شمال قطاع.

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها تمكنت من قتل 12 جنديا إسرائيليا "في عملية مركبة" بمنطقة بلوك 4 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وكانت "القسام" أعلنت يوم الثلاثاء، تنفيذ "عملية مركبة" ضد قوة إسرائيلية خاصة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى بين الجنود.