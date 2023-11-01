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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن حصيلة جديدة لقتلاه في عملية اقتحام غزة

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جنود الاحتلال
الأربعاء، 01-11-2023 10:39 ص


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 9 جنود خلال محاولة التوغل البري في قطاع غزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن أسماء الجنود الإسرائيليين التسعة الذين قتلوا في مواجهات مع المقاومة في شمال قطاع غزة وسط العملية البرية المستمرة للجيش الإسرائيلي.
وارتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ هجوم المقاومة على  مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 326 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.

كتيبة تسابار

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة، مضيفا أن جنديين من الكتيبة 77 وثالث من كتيبة تسابار وجندي آخر من كتيبة روتم أصيبوا بجروح خطيرة، وفق صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية.

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