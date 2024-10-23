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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال هاشم صفي الدين (صورة)

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال هاشم صفي الدين (صورة)

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الأربعاء، 23-10-2024 11:05 ص

 

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء أمس الثلاثاء، اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لـ "حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، خليفة حسن نصر الله.

وقال أدرعي في قناته على "تلغرام": "القضاء على المدعو هاشم صفي الدين".

 

وقال أدرعي: "يمكن الآن تاكيد خبر قيام الجيش الإسرائيلي قبل ثلاثة أسابيع بالقضاء على المدعو هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والمدعو علي حسين هزيمة قائد ركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب قادة آخرين من التنظيم".

 

وأضاف: "لقد أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية على مقر قيادة ركن الاستخبارات في حزب الله الواقعة تحت الأرض في قلب المجتمع المدني في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت".

 

وأشار أدرعي: "لقد تواجد داخل مقر القيادة أكثر من 25 عنصرا من ركن الاستخبارات في حزب الله ومن بينهم المدعو صائب عياش مسؤول التجميع الجوي في ركن الاستخبارات ومحمود محمد شاهين مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا".

 

وتابع البيان: "كان هاشم صفي الدين عضوا في مجلس الشورى وهو المنتدى العسكري والسياسي الأعلى في حزب الله والمسؤول عن اتخاذ قرارات الحزب الارهابي وسياسته".

 

وأضاف: "المدعو هاشم صفي الدين ابن خالة نصر الله وكان له تاثير كبير على عملية اتخاذ القرارات في الحزب في مواضيع مختلفة وخلال أوقات غياب نصر الله عن لبنان وقام بأعماله".

 

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه "طيلة السنوات الماضية وجه صفي الدين أعمال إرهابية ضد إسرائيل ولعب دورا في قلب اتخاذ القرارات في حزب الله".

 

وأضاف: "في الغارة تم القضاء أيضا على المدعو حسين علي هزيمة قائد ركن الاستخبارات في حزب الله حيث ساعد خلال مناصبه على توجيه وتنفيذ عمليات أرهابية عديدة ضد قواتنا بما فيها العملية الأرهابية في جنوب لبنان في شباط 1999 وغيرها من العمليات".

 

وأكد أردعي أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف قادة حزب الله وكل من يشكل تهديدا على دولة إسرائيل ومواطنيها".

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