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جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس بدأت باستعادة قدراتها المدنية شمال ووسط قطاع غزة

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حيش الاحتلال
الأحد، 28-01-2024 01:25 ص

 

 

 

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدم للمستوى السياسي الإسرائيلي معلومات مفادها أن ممثلي البلديات المرتبطين بحركة حماس قد بدأوا باستعادة القدرات المدنية في شمال ووسط قطاع غزة.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية، قولها: "لقد وصلنا إلى وضع لا يوجد فيه حل سياسي".

 

وأضافوا: القرار بشأن من سيحكم غزة في اليوم التالي - لا يعيق الإنجاز العسكري فحسب - بل يضر به".

 

وزعمت المصادر أن "ممثلي البلديات، وهم جزء من حكومة حماس، بدأوا في تقديم الخدمات للسكان".

 

ووفقا للمصادر فأن : الـ 200 ألف فلسطيني من سكان غزة الذين بقوا في شمال قطاع غزة لا يعرفون أي شيء سوى حماس ".

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