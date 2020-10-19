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خلال 6 أشهر..

جونسون يعلن استقالته لهذا السبب

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا
 
الإثنين، 19-10-2020 12:09 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يفكر في ترك منصبه خلال 6 أشهر بسبب راتبه المنخفض .
وقال جونسون أنه يخطط لمغادرة منصبه بمجرد الانتهاء من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي والتخلص من أزمة فيروس " كورونا"، لافتا إلي أن ذلك قد يستغرق 6 أشهر،حسبما نشرت " ديلي ميرور ".
وفسر بعض نواب حزب المحافظين أن سبب هذا القرار هو أن رئيس الوزراء يجد راتبه مخيب للآمال بالمقارنة مع وظيفته السابقة .
وكانت نصادر صحفية قالت أن جونسون اشتكي بشكل خاص من عدم قدرته علي العيش بمبلغ 150403 جنيه استرليني حوالي " 194244 دولار " .
و أشارت الصحيفة إلي أنه لا يستطيع تجاوز فكرة أن تيريزا ماي استقالت أيضا في وقت مبكر بعد رفض البرلمان لاتفاق بريكست الخاص بها ، وكسبت من  وراء ذلك مليون جنيه استرليني من المحاضرات التي تلقيها .
جدير بالذكر أن جونسون كسب 160 ألف جنيه استرليني من إلقاء خطابين فقط في شهر واحد قبل أن يصبح رئيس للوزراء ، كما كان له دخل قابت قدره 32000 جنيه استرليني شهريا باعتباره كاتب عمود في " ديلي تلغراف " .
 

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