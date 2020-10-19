جونسون يعلن استقالته لهذا السبب

الإثنين، 19-10-2020
12:09 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون
أنه يفكر في ترك منصبه خلال 6 أشهر بسبب راتبه المنخفض .
وقال جونسون
أنه يخطط
لمغادرة منصبه بمجرد الانتهاء من مسألة خروج بريطانيا
من الاتحاد الأوربي
والتخلص
من أزمة فيروس " كورونا
"، لافتا إلي أن ذلك قد يستغرق 6 أشهر،حسبما نشرت
" ديلي ميرور ".
وفسر بعض نواب حزب
المحافظين أن سبب هذا القرار هو أن رئيس الوزراء يجد راتبه مخيب للآمال بالمقارنة
مع وظيفته السابقة .
وكانت نصادر صحفية
قالت أن جونسون
اشتكي بشكل خاص من عدم قدرته علي العيش بمبلغ 150403 جنيه استرليني
حوالي " 194244 دولار " .
و أشارت الصحيفة إلي
أنه لا يستطيع تجاوز فكرة أن تيريزا ماي استقالت أيضا في وقت مبكر بعد رفض
البرلمان لاتفاق بريكست الخاص بها ، وكسبت من وراء ذلك مليون جنيه استرليني من المحاضرات التي تلقيها .
جدير بالذكر أن
جونسون
كسب 160 ألف جنيه استرليني من إلقاء خطابين فقط في شهر واحد قبل أن يصبح
رئيس للوزراء ، كما كان له دخل قابت قدره 32000 جنيه استرليني شهريا باعتباره كاتب
عمود في " ديلي تلغراف " .