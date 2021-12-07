الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
توقيت مصر 17:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حاتم الحويني يثير الجدل : « بئس ما قلت يا صلاح»

يطلب من المحكمة تطليق زوجته: «بتغسل جاكيت أسامة جارنا»

موعد مباراة مصر والجزائر اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

الاتحاد الدولي يوجه صدمة لـ صلاح بعد خسارة الكرة الذهبية..ماذا يحدث؟

سبب تأجيل محاكمة قاتل الإسماعيلية

الأقمار الصناعية تحذر مما سيحدث في مصر خلال ساعات

«تيغراي» تكسف سبب انسحابها من مدينتين أمام جيش آبي أحمد

دولة خليجية تُعدّل مواعيد العمل لتصبح 4 أيام ونصف في الأسبوع

علماء يكشفون عن معجزة تحدث عند تناول هذ النوع من الفاكهة

جورج قرداحي يوجه رسالة غير متوقعة لـ«بن سلمان» في أول حوار بعد استقالته

ADS
 

جورج قرداحي يوجه رسالة غير متوقعة لـ«بن سلمان» في أول حوار بعد استقالته

277
بن سلمان وقرداحي
Native
Teads
الثلاثاء، 07-12-2021 10:15 ص

وجه وزير الإعلام اللبناني المستقيل حديثًا، جورج قرداحي، رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية الأزمة اللبنانية الخليجية إثر تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.
وفي أول لقاء له بعد تقديم استقالته عبر برنامج "وهلق شو"، قال جورج قرداحي متوجها لمحمد بن سلمان: "أقول لسمو الأمير محمد بن سلمان أنه لما تولى ولاية العهد أنا شخصيا وكثير من الناس استبشرنا كثير خاصة أنه بدأ عملية إصلاح وعملية تغيير في المملكة العربية السعودية لم يسبق لها مثيل..حتى أنا في إحدى المقابلات قلت إن هذا الأمير يبني الدولة السعودية الرابعة لأن الآن نحن عايشين في الدولة السعودية الثالثة التي أرسى دعائمها المغفور له الملك عبد العزيز".
وأضاف قرداحي قائلا: فأنا أقول له (محمد بن سلمان) أنه بهذه الشجاعة التي تصرف فيها في المملكة وبهذه الفروسية التي تصرف بها في المملكة وغير كل المفاهيم التي كانت سائدة يعني حرر كل شيء، بقدر أقول له ممكن هو بقرار منه أن يفرض سلام الشجعان في اليمن ويضع حد لهذه الحرب".
وبخصوص العلاقة مع لبنان، تابع قرداحي رسالته لبن سلمان قائلا: "كرمال لبنان لازم يعرف ومن خلال والده الله يطول بعمره، الملك سلمان، الذي أمضى كثير أيام من شبابه هون في لبنان والذي كان عنده أصدقاء كثر من اللبنانيين وكان يحب اللبنانيين كثيرا، أنه يرجع شوي يلتفت على لبنان ويتذكر ماضي والده في لبنان، ولبنان بلد ما بحياته بكل طوائفه وبكل أحزابه حتى الأحزاب التي هم يعارضوها..كل لبنان بحبهم..بحب المملكة العربية السعودية، ولبنان يحفظ الجميل للمملكة العربية السعودية لأن المملكة كانت دائما كانت تقف إلى جانب لبنان الوحيدة تقريبا في الملمات الكبرى التي كان يتعرض لها".
 

إقرأ ايضا

Ethiopia_Tigray_Crisis_49352--57ca9_0

«تيغراي» تكسف سبب انسحابها من مدينتين أمام جيش آبي أحمد

19136069591589618713

دولة خليجية تُعدّل مواعيد العمل لتصبح 4 أيام ونصف في الأسبوع

61ae4d2f42360431654b18fc

انتفاضة طلابية بدولة عربية بسبب تحرش مُعلم بالطالبات

أخبار متعلقة

1053539992_0_0_1280_720_1920x0_80_0_0_42528c12e9235e6f820200eb34c60339

«ماكرون» بعد لقاء«بن سلمان»: استبعاد السعودية في 2015 كان خطأ جسيم

1057362

أمير سعودي: استقالة «قرداحي» لن تحل الأزمة اللبنانية السعودية

وزير-الإعلام-اللبناني-جورج-قرداحي

جورج قرداحي يعلن استقالته من منصبه لحل الأزمة مع السعودية

image

إسناد منصب جديد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

images

تصعيد جديد من السعودية تجاه لبنان

60995b674c59b761405d2fc0

ولي عهد السعودية يبعث رسالة لأمير قطر