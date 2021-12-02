الخميس 02 ديسمبر 2021
توقيت مصر 23:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جورج قرداحي يعلن استقالته من منصبه لحل الأزمة مع السعودية

بعد كورونا الجنيه المصري إلى أين يتجه ؟

طالبة بجامعة أسيوط تعتدي على أستاذها بسلاح أبيض في المحاضرة

شاهد لحظة وفاة أدهم السلحدار في الملعب بعد هدف فريقه القاتل في آخر دقيقة

صحفي لبناني يضع «شوبير» في موقف غاية في الإحراج: كنت سبب تغيير قوانين الكرة

تعليق ناري من «موسيماني» على عدم فوز«صلاح» بالكرة الذهبية

«أبوتريكة» يعلن التزام الصمت:لن أنسحب لكن لن أتكلم.. تعرف على السبب

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في المصري سيد الرشيدي

بعد أزمة قطع العلاقات.. جورج قرداحي يوجه رسالة مفاجئة للإمارات

شوبير يطالب نجم الأهلي بالرحيل: أحسن لك

ADS
 

جورج قرداحي يعلن استقالته من منصبه لحل الأزمة مع السعودية

وزير-الإعلام-اللبناني-جورج-قرداحي
جورج قرداحي
Native
Teads
الخميس، 02-12-2021 10:57 م
أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، استقالةه من منصبه قبل ساعات من لقاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في المملكة غدا الجمعة.
وقال "قرداحي" حسب قناة "الجديد" اللبنانية، أن استقالةه هي لاعطاء دفع إيجابي لمبادرة الرئيس الفرنسي، مضيفًا أنه سيعقد مؤتمرا صحافياً غداً الجمعة عند الواحدة بعد الظهر في وزارة الإعلام.
وقالت القناة إن الوزير جورج قرداحي، سيعلن استقالةه رسميًا من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه بالرئيس ميقاتي أمس الاربعاء، ونزولا عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
 

إقرأ ايضا

corona-211021-kuwait

الكويت تتخذ قرارًا عاجلًا بعد ظهور«أوميكرون» في السعودية والإمارات

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

70fd629d-a768-446e-b73a-09b65f782d9f

الكويت تعلن عن إجراءات مشددة لمنع تسلل «أوميكرون»

أخبار متعلقة

corona-211021-kuwait

الكويت تتخذ قرارًا عاجلًا بعد ظهور«أوميكرون» في السعودية والإمارات

image

إسناد منصب جديد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

news-230321-saudi.arab

السعودية تعلن عن قرارات جديدة لأول مرة من نوعها

6190b4214c59b7623b3335be

تركي الفيصل يعلق على قطع السعودية العلاقات مع لبنان

images

تصعيد جديد من السعودية تجاه لبنان

160831Image1-1180x677_d

لبنان يفاجئ الجميع ببيان غير متوقع عن السعودية