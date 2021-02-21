"جوجل إيرث" يحجب طائرة "سرية" للقوات الجوية الأمريكية

الأحد، 21-02-2021
01:57 م
فتحي مجدي
أثار أحد مستخدمي برنامج "جوجل إيرث"
، ضجيجًا واسعًا بين أصحاب نظرية المؤامرة، بعد مشاركة مقطع فيديو لطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية "غير مرئية" تم تسجيلها في صور الأقمار الصناعية.
المقطع، الذي تم تحميله على تطبيق "تيك توك" يظهر قاعدة "دايس" الجوية في تكساس.
ويظهر طائرة تم التعتيم عليها بجوار إحدى حظائر الطائرات، التي يطابق حجمها تقريبًا مستوى الطائرة المجاور لها، وفق صحيفة "ديلي ستار".
وعبر العديد من منظري المؤامرة عن دهشتهم من الصور التي تمت مشاهدتها أكثر من 3.3 مليون مرة منذ أن تم تحميلها قبل أربعة أيام (15 فبراير).
وعلق أحدهم: "أنا بصراحة لا أشك في وجود طائرة غير مرئية.
هناك الكثير من الابتكارات التي تحدث خلف الأبواب المغلقة"، فيما تكهن آخر: "لقد طلبوا من جوجل إيرث حظره لأسباب أمنية".
شخص آخر، بدا أكثر تشككًا، حدد الطائرة على أنها من طراز (B1 Lancer)، وقال إنه من المحتمل أن يكون هناك خلل بسيط في التصوير ثلاثي الأبعاد. وعلق آخر مازحًا: "هذه طائرة المرأة المعجزة".
يأتي ذلك بعد أن ادعى مستخدم "تيك توك"، أنه عثر على وحش في بحيرة "لوخ نس"، كامنًا في صور الأقمار الصناعية من "جوجل إيرث"
.
في الأثناء، رصد مستخدم آخر جسمًا طوله 3000 ميل في السماء في صور محيرة لبرنامج "جوجل إيرث"
.
ويدعي أصحاب نظرية المؤامرة في المنطقة 51 (القاعدة العسكرية الواقعة في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا الأمريكية)، أنهم اكتشفوا روبوتًا عملاقًا مختبئًا في القاعدة السرية.