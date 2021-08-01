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«جهود الرئيس مثل ممارسة العادة السرية».. ضجة بسبب تصريحات دبلوماسي أجنبي

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الأحد، 01-08-2021 09:55 ص

أفادت صحيفة "نيكاي شيمبون" اليابانية، بأن طوكيو استدعت هيروهيزا سوما، نائب رئيس البعثة اليابانية في السفارة لدى كوريا الجنوبية، بعد تصريحات مثيرة للجدل.
وكشفت "نيكاي شيمبون" أن "هيروهيزا سوما تلقى أمرا بالعودة إلى الوطن، وأن الوظيفة الثانية في السفارة اليابانية لدى سيئول عادة ما يتم استبدالها كل عامين، وقد مضى أكثر من عامين منذ تولي سوما المنصب".
وكانت الخارجية الكورية الجنوبية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن التصريحات الأخيرة للدبلوماسي الياباني، هيروهيزا سوما، كانت بمثابة "عقبة كبيرة" أمام رحلة الرئيس، مون جيه إن، التي كانت محتملة إلى طوكيو، داعيا طوكيو إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تصريحات هيروهيزا سوما".
يذكر أن سوما تعرض لانتقادات في كل من سيئول وطوكيو بعد أن قال لمراسل كوري جنوبي خلال اجتماع غداء في الشهر الماضي إن جهود الرئيس مون لتحسين العلاقات مع طوكيو كانت بمثابة "ممارسة العادة السرية".
 

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