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في روسيا

جندي يقتل 3 من زملائه ويصيب آخرين في مطار عسكري

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 09-11-2020 11:05 ص متابعات- أمينة عبد العال

قتل ضابطين و جندي في إطلاق نار بمطار بالتيمور العسكري بالقرب من مدينة فوروينج جنوب غرب روسيا علي يد جندي داخل المطار ، حسبما ذكرت وكالة " تاس " الروسية .
و قال مسئول بهيئة الطوارئ في المدينة أن الجندي البالغ من العمر 20 عام استخدم مسدس انتزعه من ضابط ويتحصن حاليا داخل إحدى الوحدات العسكرية .
كما أصيب 3 عسكريين إصابة قاتلة في الهجوم ، وشخص آخر بجروح بالغة نقل علي أثرها إلي العناية المركزة،  و تحاول حاليا قيادة الوحدة العسكرية وقوات الأمن محاولة العثور علي المعتدي وتوقيفه .
 

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